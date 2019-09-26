Названы причины пожара в Измайловском кремле

В ночь на 26 сентября в хостеле, расположенном на территории Измайловского кремля в Москве, случился пожар. Есть пострадавшие. Следователи назвали предварительные причины возгорания.

По мнению экспертов, возгорание произошло либо из-за неисправной электропроводки, либо из-за неосторожного обращения с открытым огнем, указано на сайте СК. Более точно причина происшествия будет названа после того, как закончится доследственная проверка. Тогда же будет принято и процессуальное решение.

В результате пожара есть пострадавшие. В СК говорят, что различные травмы получили семь человек. В МЧС добавили, что всего из огня спасены 15 постояльцев хостела.

9 человек пострадали из-за пожара в хостеле около Измайловского кремля Подробнее

Как рассказал «360» источник в экстренных службах, четверых скорая отвезла в реанимацию НИИ Склифософского. Личность одной из пациенток до сих пор установить не удалось: она до сих пор не пришла в себя, документов при ней не оказалось. Известно лишь, что женщине 50 лет.

Еще одна женщина и двое мужчин помещены в отделение интенсивной терапии. У всех диагностировано отравление продуктами горения и термические ожоги дыхательных путей.

На месте происшествия сейчас работают следователи и эксперты. Проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий.