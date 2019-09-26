Пожарные спасли 15 человек из хостела в Москве

Пожар на плавбазе «Петр Житников» не могли потушить за трое суток Подробнее

В ведомстве ответили, что оперативная дежурная смена Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ по городу Москве приняла сообщение о пожаре по адресу Измайловское шоссе, дом 73ж. Выяснилось, что огнем было охвачено около восьми квадратных метров площади в отдельно стоящем административном здании.

«Благодаря оперативному прибытию и грамотной слаженной работе, пожарным удалось не допустить распространения огня и в 03:38 ликвидировать загорание», — сообщили в пресс-службе.

Пожарные эвакуировали 15 человек. Несколько из них пострадали от огня и дыма. Их осматривают прибывшие на место врачи.