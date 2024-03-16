Происшествия 16 марта 2024, 18:36 Удар по прорывавшимся в белгородскую Козинку диверсантам сняли на видео Минобороны опубликовало кадры с уничтожением украинских диверсантов под Козинкой

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Российские военные нанесли серию ударов по группе украинских диверсантов, которая подобралась к белгородскому селу Козинка. Видео с моментами взрыва опубликовала пресс-служба Минобороны.

На опубликованных кадрах группа боевиков продвигалась по полю в сторону населенного пункта. Часть из них добрались до окраины села, где прогремел первый взрыв. Остатки группировки попытались найти укрытие, но от летящих на них снарядов убежать не смогли.

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По данным Минобороны, украинские диверсанты также двигались в сторону села Сподарюшино, но все их атаки военные оперативно пресекли.

Российские военные за минувшие сутки нанесли удары по движущимся в сторону приграничных районов Белгородской и Курской областей группировкам украинских диверсантов.

В результате действия авиации и артиллерии ВСУ потеряли до 30 человек, а также три танка, три бронированные машины и установки реактивных систем залпового огня Vampire и «Град».