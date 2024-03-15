Происшествия 15 марта 2024, 10:57 В Минобороны сообщили о срыве попытки прорыва диверсантов у села Козинка 14 марта Минобороны: ВС РФ и погранслужба ФСБ сорвали попытку прорыва ДРГ у села Козинка РИА «Новости»

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Очередную попытку прорыва подразделений ВСУ в Белгородской области сорвали 14 марта российские военные совместно с пограничными органами ФСБ. На этот раз противник пытался проникнуть на территорию региона в районе приграничного села Козинка, сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, около 16.30 украинская диверсионная группа боевиков вместе с иностранными наемниками на двух вертолетах Ми-8 высадила десант (до 30 человек) на удалении одного километра от госграницы России.

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После высадки диверсанты выдвинулась в направлении Козинки, где зашли в несколько домов на его окраине При попытке продвижения вглубь населенного пункта, боевиков оставили подразделениями ВС России совместно с пограничными органами ФСБ.

«Огнем артиллерии, ударами армейской авиации и применением управляемых авиационных бомб противнику было нанесено огневое поражение», — указали в Минобороны.

Чтобы исключить подход резервов противника, специалисты провели дистанционное минирование местности.

Понеся существенные потери, украинские боевики начали отступление. При этом группа диверсантов пыталась закрепиться в одном из домов на улице Республиканская, где ее блокировали российские военные.

«Остатки диверсионной группы, отступившие на территорию Украины, вышли на минное поле, где были уничтожены», — добавили в ведомстве.

Одновременно с этим, огнем РСЗО «Торнадо» ликвидировали группу противника, которая выдвинулась для эвакуации раненых и убитых диверсантов. Общие потери ВСУ составили более 50 человек.

В Минобороны подчеркнули, что контроль над населенным пунктом полностью восстановлен, военные провели зачистку района блокирования ДРГ.