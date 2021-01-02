Названо имя хозяина Mersedes, врезавшегося в Театр имени Вахтангова

Автомобиль Mersedes, протаранивший здание Театра имени Вахтангова 31 декабря 2020 года, принадлежит жене хоккеиста Дениса Пашина. Елена оставила свою машину на мойке и отправилась с мужем отмечать Новый год.

Как сообщил Telegram-канал MASH, мойщик заправки решил рискнуть, и прокатиться на дорогом авто по ночной праздничной Москве. Однако не смог справиться с управлением и около 23:00 врезался в здание театра. Угонщик не пострадал.

Сначала он позвонил хозяйке машины и признал свою вину. Затем передумал и начал все отрицать. Видимо, подсчитал сумму нанесенного ущерба.

В результате наезда, как сообщил директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок, здание не пострадало. Погнулась только декоративная решетка на фасаде.