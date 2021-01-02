На видео попал момент, когда Mersedes врезался в Театр имени Вахтангова

В канун Нового года в здание Театра имени Вахтангова в Москве врезался автомобиль Mersedes. Видео инцидента с камер наблюдения было опубликовано только сейчас. Владелец машины утверждает, что автомобиль угнали с парковки незадолго до аварии.

На кадрах, поступивших в распоряжение газеты «Известия», видно, что Mersedes на большой скорости вылетает на тротуар и врезается в здание театра.

Директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок заявил РЕН ТВ, что здание театра не пострадало, но добавил, что погнулась декоративная решетка.

Владелец иномарки утверждает, что машину угнали.

«Я находился дома, у друзей. У нас угнали машину с парковки и врезались», — заявил он и отказался от дальнейших комментариев.

Сейчас полиция разыскивает четверых мужчин, которые после ДТП вышли из машины и скрылись с места происшествия.