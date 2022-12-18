Происшествия 18 декабря 2022, 19:52 Один человек пострадал при пожаре на Марковском месторождении в Приангарье Глава Иркутской области Кобзев: во время пожара в Приангарье пострадал человек

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Один человек пострадал во время пожара на Марковском нефтегазовом месторождении в Иркутской области. Об этом сообщил глава региона Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

Возгорание произошло в Усть-Кутском районе в двух с половиной километрах от населенного пункта Верхнемарково на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении. По предварительным данным, огонь распространился на площади около тысячи «квадратов». Пожару уже присвоили третий ранг сложности.

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«Предположительно, пострадал один человек. Данные будут обновляться», — сказал губернатор.

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Огонь ликвидируют сотрудники частной пожарной охраны и добровольной пожарной дружины. В МЧС уточнили, что горит факельная установка. Угрозы распространения на другие объекты нет.

Подобный крупный пожар произошел 17 декабря на складе во Владивостоке. Предположительно, там горело здание компании «Яшкино», которая занимается производством кондитерской продукции.