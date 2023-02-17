Происшествия 17 февраля 2023, 11:19 Названо число пострадавших при аварийной посадке вертолета Robinson на Сахалине ТАСС: при аварийной посадке вертолета Robinson на Сахалине пострадал один человек flickr

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Один человек пострадал при аварийной посадке вертолета Robinson на Сахалине. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«Спасатели эвакуируют его в больницу», — уточнили в издании.

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Вертолет утром в пятницу пропал с радаров в Сахалинской области. На его поиски вылетел самолет Ан-26. Позднее «вертушку» обнаружили на северо-востоке от горы Красная, она совершила аварийную посадку.

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Сотрудники МЧС отправились к месту посадки воздушного транспорта на снегоходах. Также в полную готовность привели спасательный вертолет Ми-8.

Всего в поисковой операции привлекли восемь единиц техники и 18 человек личного состава МЧС России. По предварительной информации, на борту Robinson находились три человека.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России по факту аварийной посадки вертолета завело уголовное дело.