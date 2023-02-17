17 февраля 2023, 11:19
Названо число пострадавших при аварийной посадке вертолета Robinson на Сахалине
ТАСС: при аварийной посадке вертолета Robinson на Сахалине пострадал один человек
Один человек пострадал при аварийной посадке вертолета Robinson на Сахалине. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
«Спасатели эвакуируют его в больницу», — уточнили в издании.
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Вертолет утром в пятницу пропал с радаров в Сахалинской области. На его поиски вылетел самолет Ан-26. Позднее «вертушку» обнаружили на северо-востоке от горы Красная, она совершила аварийную посадку.
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Сотрудники МЧС отправились к месту посадки воздушного транспорта на снегоходах. Также в полную готовность привели спасательный вертолет Ми-8.
Всего в поисковой операции привлекли восемь единиц техники и 18 человек личного состава МЧС России. По предварительной информации, на борту Robinson находились три человека.
Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России по факту аварийной посадки вертолета завело уголовное дело.
Вертолеты
Следственный комитет России
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