Названа возможная причина смертельного ДТП с автобусом под Рязанью

Авария произошла 25 декабря, в районе 03:00, на 247-м километре трассы Р22 в Скопинском районе Рязанской области. Пассажирский автобус, который ехал из Москвы в Волгоград, перевернулся на дороге. В нем было 26 человек. Четверо погибли, 13 человек получили травмы. Три пассажира, в том числе ребенок, находятся в тяжелом состоянии.

Все получившие ранения — жители Волгоградской области. Полиция сейчас устанавливает личности погибших. В МВД добавили, что власти Волгоградской и Рязанской областей вместе с перевозчиком доставят пассажиров в Волгоград. Первую группу отправят рейсовыми автобусами.