Число жертв аварии под Рязанью увеличилось до четырех

Количество погибших в ДТП с автобусом в Рязанской области возросло до четырех. Об сообщили в региональном УМВД.

«Количество погибших выросло до четырех человек. Под автобусом тело еще одного обнаружено», — сообщили РИА «Новости» в ведомстве.

Заведующий отделением территориального Центра медицины катастроф Сергей Кузьминов уточнил, что в аварии пострадали пять детей. Двое из них находятся в реанимации. Это десятилетний мальчик и 17-летняя девушка. Еще трое — в травматологии.

Источник фото: ГУ МВД по Рязанской области

Автобус «Москва — Волгоград» опрокинулся ночью 25 декабря на 247-м километре трассы Р-22 в Рязанской области. В салоне находились 26 человек. В их числе были два водителя. Известно, что один из них погиб. Также жертвами ДТП стали мужчина и женщина. Всего пострадали 11 человек. По словам Кузьминова, в реанимации лежат трое. Жизням остальных ничего не угрожает.

Предварительной причиной произошедшего стало то, что водитель уснул за рулем. Об этом агентству заявили в региональном ГУ МВД. Ранее сообщалось, что 32-летний мужчина из Волгоградской области не справился с управлением, и автобус съехал в кювет.

На месте аварии работают следователи и сотрудники ГИБДД. Проводится проверка.