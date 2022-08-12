Названа возможная причина обрушения стены дома в Омске

Причиной обрушения стены пятиэтажки в Омске предварительно назвали ветхое состояние дома. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

«На место происшествия выехал прокурор Омской области Николай Студеникин в целях координации действий правоохранительных органов по установлению обстоятельств произошедшего», — сообщила пресс-служба прокуратуры Омской области.

От МЧС на месте задействованы 47 человек и 12 единиц пожарно-спасательной техники.

«Поступило сообщение об обрушении стены с первого по пятый этаж многоквартирного жилого дома в Советском административном округе Омска. Эвакуированы 40 человек. По предварительный информации, площадь обрушения составляет 200 квадратных метров», — сообщили в МЧС.

Ранее стало известно, что момент обрушения стены пятиэтажки в Омске попал на видео. Сообщается, что все произошло около 16:30 на улице 20 Партсъезда, 53 (район Нефтяники).