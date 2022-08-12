Момент обрушения стены пятиэтажки в Омске попал на видео

В Омске обрушилась часть пятиэтажного дома. Момент обрушения попал на видео.

Сообщается, что все произошло около 16:30 на улице 20-го Партсъезда, 53 (район Нефтяники). Местные жители рассказали, что по проспекту Мира за 10 минут проехало около десятка пожарных машин и карет скорой помощи.

В пресс-службе мэрии изданию сообщили, что на место происшествия выехал глава Омска Сергей Шелест, а также сотрудники департамента городского хозяйства и департамента общественной безопасности, которым предстоит оценить текущее состояние здания.

«Территория будет огорожена, о принимаемых мерах будет информация предоставлена в дальнейшем», — процитировал портал мэрию Омска.

Есть ли под завалами люди — пока неизвестно.