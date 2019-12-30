Названа возможная причина ДТП с автобусом в Псковской области

Пассажирский автобус в Псковской области мог перевернуться из-за плохих погодных условий. Именно они, по предварительным данным, спровоцировали дорожно-транспортное происшествие.

Предварительную причину аварии на трассе Р23 назвал сайт радиостанции «Говорит Москва» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Транспортное средство перевернулось в ночь на 30 декабря на 269-м километре дороги Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Республикой Беларусь недалеко от Подборовья. Автобус ехал на экскурсию в Северную столицу, в нем находились 50 человек. Все они граждане Белоруссии.

Количество пострадавших при ДТП выросло уже до 24 человек. Семи взрослым и двум детям потребовалась госпитализация.

После случившегося на место аварии направили следственно-оперативную группу СК РФ. Специалисты начали проверять, отвечали ли оказанные услуги требованиям безопасности.

Ситуацию под личный контроль взял губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Он попросил водителей сохранять бдительность на дорогах и соблюдать скоростной режим.