Предновогодняя экскурсия обернулась крупной аварией. Главное о ДТП в Псковской области

В Псковской области пассажирский автобус выехал в кювет и опрокинулся. Пострадали, по последним данным, 24 человека — все граждане Белоруссии. «360» собрал информацию, которая известна на данный момент.

Авария и пострадавшие

Авария произошла в 02:50 30 декабря на 269-м километре дороги Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Республикой Беларусь, неподалеку от населенного пункта Подборовье. Автобус съехал в кювет и опрокинулся.

В автобусе находились 50 человек, все они, включая двух водителей, являются гражданами Белоруссии. По данным псковского управления Следственного комитета, пострадали 16 человек, в том числе три ребенка. Все они были госпитализированы с травмами различной степени тяжести в Псковскую областную больницу.

В то же время заместитель председателя комитета здравоохранения Псковской области Денис Сачков сообщил изданию 78.ru, что пострадали 24 человека. 13 из них были доставлены во взрослую областную клиническую больницу, семь человек там оставили на лечение. Кроме того, двух девочек положили в детскую больницу. По данным ТАСС, одна женщина находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Как сообщили сайту kp.ru в Министерстве здравоохранения Белоруссии, двое пострадавших находятся в отделении челюстно-лицевой хирургии, двое — в отделении торакальной хирургии, еще двое — в травматологии. У обоих госпитализированных детей черепно-мозговая травма.

«Все участники аварии размещены в пункте временного размещения. На месте находится скорая помощь», — рассказал Сачков.

Администрация Псковской области развернула пункт временного пребывания пассажиров автобуса в отеле «Балтхаус».

Разбирательства и причины аварии

После аварии на место происшествия направили следственно-оперативную группу СК. Проводится проверка на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«По поручению руководителя управления генерал-майора юстиции Крупени П. Н. на место происшествия направлена следственно-оперативная группа из числа сотрудников территориального следственного отдела и следователей-криминалистов аппарата управления для проверки на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — сообщили в пресс-службе СК.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников держит ситуацию с аварией на личном контроле. Об этом «Псковской ленте новостей» сообщили в администрации области.

«В Псковской области будут приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности пассажирских перевозок во время всего зимнего периода и в особенности во время новогодних и рождественских праздников. На особом контроле находятся рейсы по перевозке детей. На дорогах сейчас сложная обстановка, поэтому прошу быть бдительными и соблюдать скоростной режим», — отметил глава региона.

В псковском управлении МВД подтвердили, что в автобусе находились только граждане Белоруссии. По информации ведомства, они ехали в Санкт-Петербург на экскурсию.

«Причина [аварии], предварительно, [плохие] погодные [условия]. Частное лицо — перевозчик», — добавили в МВД.

В то же время в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщили, что асфальтобетонное покрытие на участке было влажное, обработанное противогололедными материалами.

Автобус уже подняли из кювета и готовят к транспортировке. Из-за аварии на трассе Р23 перекрывали движение, образовалась многокилометровая пробка. Сейчас движение возобновили.