Названа возможная причина аварийной посадки Ми-8 на Ямале

Возможной причиной аварийной посадки вертолета Ми-8 с пассажирами на Ямале могла стать неисправность несущего винта. Такую версию назвали представители авиакомпании «ЮТэйр».

В пресс-службе перевозчика уточнили, что во время полета в Тазовском районе у воздушного судна внезапно возникла нехарактерная вибрация лопастей несущего винта. Тогда командир принял решение о посадке в целях безопасности, сообщил «Интерфакс».

На борту находись 16 пассажиров и три члена экипажа. С ними все в порядке, заверили в компании. К месту посадки «ЮТэйр — Вертолетные услуги» отправили другой вертолет для эвакуации людей.

Ми-8, по предварительным данным, летел из Нового Уренгоя в поселок Лескино Красноярского края. Аварийную посадку на заснеженное поле он совершил в 20 километрах от села Антипоюта.

По данным Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, в результате вертолет получил технические повреждения, погибших нет. Ведомство начало проверку по факту случившегося, на место направлены следователи.