Пассажирский вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку в поле на Ямале. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«Вертолет Ми-8 из-за технической неисправности аварийно сел на заснеженное поле в Тазовском районе, в 100 километрах от ближайшего населенного пункта», — рассказал источник.

На борту находятся 18 человек, все они живы. Об этом сообщил командир вертолета, с которым удалось установить связь.

Подробности случившегося выясняются.