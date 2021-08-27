Названа вероятная причина пожара в пятиэтажке Екатеринбурга

Пожар в пятиэтажке в Екатеринбурге, унесший жизни двух человек, мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем, что рассматривается как основная версия. Об этом со ссылкой на прокуратуру региона сообщило РИА «Новости».

Крыша пятиэтажного дома загорелась в Екатеринбурге минувшей ночью. Площадь возгорания составила 780 квадратных метров. Спасатели эвакуировали 65 жильцов, в том числе семерых детей. Два человека погибли. Следователи проводят проверку.

Свердловская прокуратура выясняет причины возгорания и рассматривает несколько версий причин возгорания, основная — неосторожное обращение с огнем. Точная причина будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.

По предварительным данным, очаг возгорания находился в одной из квартир на пятом этаже. В ней проживали 49-летний мужчина и 54-летняя женщина, предположительно, муж и жена. Они погибли.

Жильцы пятиэтажки вернулись в свои квартиры к утру. Эвакуированные люди находились в пункте временного размещения, развернутом в школе № 94.