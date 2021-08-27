Пожар в пятиэтажке Екатеринбурга унес жизни двоих человек

В Екатеринбурге в пятиэтажном жилом доме произошел крупный пожар, из-за которого конструкции частично обвалились. Как сообщили «РИА Новости» в экстренных службах, спасатели обнаружили тела двоих погибших.

Как рассказали очевидцы, пожар возник на балконе одного из верхних этажей. Огонь моментально перекинулся на крышу. Когда к дому по улице Мичурина прибыли пожарные, кровля полыхала на площади 780 квадратных метров.

Из дома сразу стали эвакуировать людей. По сообщению МЧС, здание покинули 65 человек, среди которых есть дети. По предварительным данным, погибли как минимум двое.

Пожарные в Петербурге потушили возгорание в трехкомнатной квартире на Бухарестской улице. В тушении участвовали 22 человека, о пострадавших не сообщается.

В Подмосковье этой ночью тоже тушили пожар — в лесу возле поселка Нахабино загорелись порубочные остатки. Огонь охватил примерно 400 квадратных метров, никто не пострадал.