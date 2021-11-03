Названа вероятная причина крушения Ан-12 под Иркутском

Судя по показаниям бортовых самописцев упавшего под Иркутском самолета Ан-12, причиной крушения стало обледенение руля высоты и элементов механизации. Повреждения вызвал ледяной дождь. Стало также известно, что самолет упал с высоты 200 метров после доклада экипажа о заходе на второй круг.

Об этом «Интерфаксу» сообщил источник, знакомый с ходом расследования.

«Первичные данные, в том числе, об этом свидетельствует то, что удалось понять из первичного анализа самописца, говорит в пользу версии об обледенении руля высоты при попытке захода на второй круг», — сообщил собеседник агентства.

Скорее всего, сыграли свою роль перегруз и неверная центровка груза самолета.

Сильно обгоревший при пожаре самописец сейчас изучают специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

Грузовой самолет Ан-12 упал около села Пивовариха Иркутской области. Он перевозил продукты на Чукотку. На борту находились пять человек. Все они погибли. Несмотря на сильный снегопад, на месте крушения продолжаются поисковые работы.