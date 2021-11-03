Работу спасателей на месте крушения самолета Ан-12 сняли на видео

Сильный снегопад обрушился на место крушения грузового самолета Ан-12 около села Пивовариха Иркутской области. Видео с места событий с работой спасателей, которые разбирают остатки поврежденного борта, публикует «360».

На опубликованных кадрах видно, что место заносит обильным снегопадом. На месте установили мощные прожекторы, чтобы спасатели могли продолжать разбор обломков потерпевшего крушение самолета. Также на месте находятся следователи и сотрудники прокуратуры.

Самолет Ан-12 потерпел крушение около села Пивовариха Иркутской области. По данным белорусской авиакомпании «Гродно», которая владела судном, экипаж доставлял продукты на Чукотку.

Крушение произошло во время посадки в Иркутске. Самолет пошел на второй круг, который так и не завершили. Пока рассматривается две причины крушения: ошибка пилотов или отказ оборудования.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что на борту находились пять членов экипажа и двое сопровождающих. После крушения борта выживших нет. Среди погибших россияне, белорусы и украинцы.

После удара о землю самолет загорелся. Прибывшие на место спасатели потушили пламя и приступили к поиску останков погибших и разбору завалов.