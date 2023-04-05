Происшествия 05 апреля 2023, 22:04 Названа причина возгорания в здании Минобороны в Москве МЧС: причиной пожара в здании Минобороны стал аварийный режим электросети

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Причиной возгорания в здании Министерства обороны России в центре Москвы стал аварийный режим электросети. Об этом заявили в экстренных службах города.

Вечером в среду, 5 апреля, загорелось здание на улице Знаменка. Черный дым валил из окон третьего этажа. Очевидцы сообщили, что видели языки пламени. На место происшествия выехали пожарные расчеты и экстренные городские службы. Из здания эвакуировали около 50 человек.

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На месте работали оперативные службы. Из-за пожара было затруднено движение по Гоголевскому бульвару.

Пожар оперативно локализовали, пролили помещение. Позже пожарные сообщили о полной ликвидации возгорания. Спецслужбы устанавливают обстоятельства произошедшего. Причиной возгорания назвали аварийный режим электросети. Информации о пострадавших не поступало.