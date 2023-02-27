Происшествия 27 февраля 2023, 22:02 Названа причина возгорания на станции метро «Спортивная» в Москве Дептранс: пожар на станции «Спортивная» произошел из-за проблем с электродвигателем

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Возгорание на станции «Спортивная» Сокольнической линии Московского метрополитена вызвали проблемы с электродвигателем. Сейчас станция временно не принимает пассажиров, сообщил в Telegram-канале департамент транспорта Москвы.

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«Станция „Спортивная“ временно закрыта для пассажиров. Поезда, следующие в направлении из центра, проезжают станцию без остановки. Возгорание вызвано проблемами с электродвигателем», — отмечено в сообщении. На месте продолжают работать оперативные службы и МЧС.

Департамент транспорта Москвы

Для проезда пассажиры могут воспользоваться станцией МЦК «Лужники» и наземным транспортом. Для этих целей Мосгортранс выделил 40 автобусов для компенсационного маршрута от метро «Парк культуры» до метро «Университет» с остановками у станций метро «Фрунзенская» и «Спортивная».

Ранее источник «360» сообщил, что задымление произошло под четвертым вагоном состава. Пассажиров эвакуировали. Пожару присвоили первый ранг сложности.