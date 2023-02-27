Эксклюзив 27 февраля 2023, 20:56 Задымление произошло на станции метро «Спортивная» Источник «360»: на станции метро «Спортивная» эвакуировали людей из-за задымления

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Вечером 27 февраля на станции метро «Спортивная» произошло задымление в вагоне одного из составов, сообщил «360» источник в экстренных службах города. Людей пришлось эвакуировать.

Дым зафиксировали в четвертом вагоне в сторону центра. Очаг возгорания обнаружили под вагоном.

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Движение поездов, по данным Telegram-каналов, приостановили. На месте работают экстренные службы.

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Источник «360» сообщил, что со стороны Третьего транспортного кольца организуют штаб пожаротушения. Пожару присвоили первый ранг сложности.

UPD: в настоящее время возгорание на площади один квадратный метр ликвидировали. Подробности происшествия устанавливаются.