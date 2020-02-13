    13 февраля 2020, 09:19

    Названа причина смертельного ДТП под Псковом. Погибли восемь украинцев

    Алексей Сахаров

    Местные власти назвали предположительную причину столкновения микроавтобуса и грузовика на трассе Р-23 под Псковом. Микроавтобус выехал на встречку. Погибли восемь человек. Все погибшие — украинцы.

    «Микроавтобус выехал на встречку, где столкнулся с фурой лоб в лоб. Можно предположить, что водитель заснул за рулем, однако официальные предварительные причины ДТП пока не известны, на месте работает следственная бригада». — рассказала глава Пустошкинского района Псковской области Светлана Василькова. Ее слова привело РИА «Новости».

    Названа причина смертельного ДТП под Псковом. Погибли восемь украинцев | Изображение 1
    Источник фото: РИА «Новости»

    Смертельная авария с участием микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter и грузовика Volvo произошла в 00:29. Это случилось 13 февраля на 475 километре автотрассы федерального значения Р-23 в районе деревни Рудо Пустошкинского района. Известно, что погибли восемь человек, все погибшие — граждане Украины.

    В аварии выжили двое. Это водитель большегруза, гражданин Белоруссии Вячеслав Р. и пассажир Mercedes, гражданин Украины Михаил З. Обоих пострадавших госпитализировали. Их состояние оценивается как средней тяжести: у них ушибы и переломы.

    По факту ДТП правоохранители возбудили уголовное дело. На участке дороги, где произошла авария, организовали реверсивное движение.