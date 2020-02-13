Названа причина смертельного ДТП под Псковом. Погибли восемь украинцев

«Микроавтобус выехал на встречку, где столкнулся с фурой лоб в лоб. Можно предположить, что водитель заснул за рулем, однако официальные предварительные причины ДТП пока не известны, на месте работает следственная бригада». — рассказала глава Пустошкинского района Псковской области Светлана Василькова. Ее слова привело РИА «Новости».

Источник фото: РИА «Новости»

Смертельная авария с участием микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter и грузовика Volvo произошла в 00:29. Это случилось 13 февраля на 475 километре автотрассы федерального значения Р-23 в районе деревни Рудо Пустошкинского района. Известно, что погибли восемь человек, все погибшие — граждане Украины.

В аварии выжили двое. Это водитель большегруза, гражданин Белоруссии Вячеслав Р. и пассажир Mercedes, гражданин Украины Михаил З. Обоих пострадавших госпитализировали. Их состояние оценивается как средней тяжести: у них ушибы и переломы.

По факту ДТП правоохранители возбудили уголовное дело. На участке дороги, где произошла авария, организовали реверсивное движение.