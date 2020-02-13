В аварии под Псковом погибли 8 человек

На трассе Р-23 в Пустошкинском районе Псковской области столкнулись грузовик Volvo и мастный микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter. Погибли восемь человек, пассажиры и водитель автобуса. Все они граждане Украины.

В региональной службе транспортного надзора «Интерфаксу» сообщили, что выжили гражданин Блеоруссии Вячеслав Рябков (водитель фуры) и пассажир «Мерседеса» украинец Михаил Зеленчук. Оба госпитализированы в состоянии средней тяжести. По предварительным данным, водитель микроавтобуса не рассчитал дистанцию при обгоне и столкнулся с грузовиком. Источник РИА «Новости» уточнил, что авария произошла около деревни Рудо, в 0:23 13 февраля, на 475-м километре трассы Р-23. На месте столкновения работает оперативная группа. Начальник УМВД Алексей Овсянников взял ход расследования на личный контроль.