Происшествия 27 апреля 2023, 15:05 МЧС показало, как пожарные сражаются с огнем в Логовушке Курганской области МЧС опубликовало видео из Логовушки Курганской области, где загорелись 10 домов

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Появилось видео из станицы Логовушки Курганской области, где загорелись 10 жилых домов. Кадры опубликовало МЧС России в своем Telegram-канале.

К тушению загоревшихся построек привлекли 96 человек личного состава и 18 единиц техники. В борьбе с огнем задействовали пожарный поезд. Кроме того, вертолет Ми-8 МЧС России привели в готовность.

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По данным министерства, в станице горят 10 жилых домов и 20 хозяйственных построек на площади 2,5 тысячи квадратных метров. Площадь горящей растительности достигла восьми гектаров.

«Ситуацию осложняет аномальная жара и порывы ветра», — отметили в МЧС.

Стартовала эвакуация жителей Логовушки. Людей перевозят в пункты временного размещения.

В Курганской области ввели особый противопожарный режим. В регионе запретили сжигать траву и мусор, а также разводить костры.