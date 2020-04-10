Названа причина пожара в Иркутской колонии

«Да, это бунт», — подтвердил источник.

В Следственном комитете России заявили РИА «Новости», что пожар в колонии в Ангарске, предварительно, устроили заключенные.

Вечером 9 апреля в исправительной колонии № 15 Иркутской области взбунтовались заключенные. Один из них затеял конфликт. Он отказался от личного обыска, толкал сотрудников колонии, оскорблял их и провоцировал других заключенных на беспорядки. В ходе потасовки, часть заключенных разбила камеры наблюдений и порезала себе вены. Им оказана медицинская помощь. Один сотрудник колонии госпитализирован.