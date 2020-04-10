Заключенные иркутской колонии подняли бунт. Госпитализирован сотрудник ИК

В исправительной колонии № 15 Иркутской области взбунтовались заключенные. Один из них отказался подчиниться требованиям охранников, а другие заключенные разбили видеокамеры. Пострадал один человек из персонала колонии.

Конфликт начался вечером 9 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ ФСИН России по Иркутской области. Его затеял один из осужденных, которого в ИК характеризуют отрицательно.

Мужчину поместили в штрафной изолятор за нарушение правил исправительного учреждения. В пятницу он отказался от личного обыска, толкал сотрудников колонии, оскорблял их и провоцировал других заключенных на беспорядки.

«Осужденные из соседних камер ШИЗО разбили стекла камер видеонаблюдения, осколками нанесли себе порезы предплечий. В ходе противоправных действий было совершено нападение на сотрудника учреждения», — уточнили в региональном управлении ФСИН.

По версии правозащитника Павла Глущенко, бунт начался после избиения осужденного. В Fасеbооk он рассказал, что в строгих условиях содержания в ИК находились еще 17 человек, которые и поддержали заключенного своим поведением.

«Из-за вчерашнего избиения колония взбунтовалась. Подожгли что-то в промзоне и дежурную часть. Колония оцеплена», — написал Глущенко.

Во ФСИН пояснили, что в исправительное учреждение приехали сотрудники регионального ведомства. Им удалось успокоить заключенных. Обстановка в ИК находится под контролем. Пострадал один сотрудник колонии, его госпитализировали.

«Его жизни и здоровью ничто не угрожает. Осужденным, нанесшим себе порезы предплечий, оказана медицинская помощь», — подчеркнули в надзорном органе.

ФСИН проводит проверку случившегося. СК возбудил уголовное дело в отношении взбунтовавшихся осужденных.

В начале недели бунт подняли заключенные панамской тюрьмы. Волнения начались после того, как в учреждении выявили два случая заражения коронавирусом.