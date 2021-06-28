Названа причина падения башенного крана в строящемся ЖК под Раменским. Видео

Башенный кран в строящемся ЖК «Новые Островцы» в городском округе Раменское мог упасть из-за сильного порыва ветра. Днем 28 июня в регионе значительно ухудшились погодные условия, которые уже привели к ряду разрушений.

Видео прислали через приложение «Репортер 360» (Android и iOS).

Об этом «360» сообщили в администрации Московской области.

«Сегодня на строительной площадке южного квартала ЖК „Новые Островцы“ упал башенный кран. По предварительным данным, причиной падения стал сильный порыв ветра, который образовался в результате ухудшения погодных условий», — сказано в сообщении.

Собеседник уточнил, что в результате падения крана никто не пострадал. Однако упавшая техника перегородила подъездной путь к жилому комплексу. Сейчас возле крана выставили посты охраны, а также натянули сигнальные ленты. Жителей соседних домов предупреждают о возможных путях объезда препятствия.

На место также выехала аварийная бригада собственника крана — она разберет упавшую технику и освободит проезд. В распоряжении «360» оказались видео с места. На кадрах видно, что кран едва не упал на маршрутку, которая в этот момент проезжала рядом со стройкой.

Один из пассажиров рассказал, что водитель успел затормозить в последний момент, но маршрутка все равно врезалась в кран.