В строящемся ЖК «Новые Островцы» в городском округе Раменское упал башенный кран. Он оборвал кабельные линии, но в результате случившегося никто не пострадал. Об этом «360» сообщили в Стройнадзоре.

«В результате падения башенного крана в ЖК „Новые Островцы“ произошел обрыв кабельных линий. Пострадавших нет. Крановщика в кабине не было. Для оценки обстановки на объект направлен инспектор Главгосстройнадзора», — отметила собеседница.

Момент падения крана попал на видео. На кадрах сквозь сильный туман видно, как кран накреняется и стремительно падает вниз. Затем он касается линий электропередач — провода обрываются, появляется сноп искр.

В Стройнадзоре отметили, что смогут дать развернутый комментарий по случившемуся в конце дня. Разбираться в причинах падения крана будут на месте.