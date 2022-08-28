Губернатор Воробьев напомнил о потенциально пожароопасных территориях Подмосковья

Потенциальная пожароопасность сохраняется для Коломны, Орехово-Зуевского округа, Павловского Посада, Ступина и Шатуры. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире канала «Россия 1».

По его словам, в Подмосковье внимательно отслеживают пожарную обстановку.

«Все, что касается лесов, сухой травы, имеет принципиально важное значение при отсутствии осадков. <…> Коломна, Орехово-Зуево, Павловский Посад, Ступино, Шатура — все это потенциально опасные территории», — подчеркнул губернатор Воробьев.

Ранее, 22 августа, глава Московской области уже сообщал, на каких территориях региона высок риск пожаров, и призывал жителей не разводить костры.

После распространения лесных пожаров в Рязанской области в Подмосковье усилили пожарную охрану. Москва и Московская область выделили на борьбу с пожарами в соседнем регионе дополнительные средства и ресурсы. Сейчас возгорания удалось локализовать, однако в Москве по-прежнему чувствуется запах гари.