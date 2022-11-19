Важное 19 ноября 2022, 08:22 Число погибших при взрыве дома на Сахалине выросло до четырех ТАСС: число погибших при взрыве газа на Сахалине достигло 4

Читать 360tv в

Спасатели нашли еще одно тело под завалами пятиэтажки в сахалинском поселке Тымовское, где произошел взрыв газа, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лымаренко. Количество погибших, таким образом, выросло до четырех. Среди погибших — двое детей.

«По уточненным данным, четыре человека погибли во время взрыва газа в Тымовском, из них двое детей», — написал Лымаренко в Telegram-канале.

Реклама

По его данным, всего в подъезде было 33 жильца, шестерых из них пока не удалось найти.

Реклама

Ранее в МЧС сообщали, что под завалами, предварительно, могут находиться шесть человек. Поиски еще двух людей, которые могут оставаться под обломками, продолжаются.

По данным местных властей, группировку людей и спецтехники, задействованной в разборах завалов, увеличили. На место направили вертолет МЧС Ми-8.

По предварительной информации, в многоэтажке взорвался бытовой газ. Местные жители отметили, что еще накануне почувствовали запах дыма в том районе, но никто почему-то не сообщил об этом экстренным службам.

Следователи уже возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.