Названа предварительная причина взрыва газа в доме под Ельцом

Предварительной причиной взрыва газа в жилом доме в Липецкой области считается неисправность газового оборудования. Об этом сообщили на местной прокуратуре.

«Предположительно, причиной взрыва является неисправность газового оборудования. По результатам проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за газовое обеспечение», — сказал прокурор Елецкого района Липецкой области Станислав Живалов.

Ночью 11 сентября 2021 года в поселке Солидарность Елецкого района произошел взрыв бытового газа. В результате частично обрушились стены 16-квартирного дома по улице Школьная. Под завалами оказалась женщина 1971 года рождения, 11-летняя девочка и мужчина. Все они погибли. Также шесть человек пострадали. Эвакуированных жителей разместят на базе Центра туризма Елецкого района.

Следственный комитет по Липецкой области возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На месте работают криминалисты, разбор завалов продолжается.