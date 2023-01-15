Происшествия 15 января 2023, 20:17 Названа предварительная причина смерти бойца ММА Гаглоева «Вести Воронеж»: боец ММА Гаглоев мог умереть из-за тромбоэмболии легочной артерии Публичное достояние

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Причиной смерти бойца ММА Георгия Гаглоева могла стать тромбоэмболия легочной артерии. Таким предположением поделились журналисты «Вести Воронеж» со ссылкой на источник.

Тело спортсмена бойца нашли 15 января в вагоне поезда Москва — Владикавказ. Его обнаружили на верхней полке плацкартного купе, около железнодорожной станции Ростова-на-Дону.

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Источник издания сообщил, что тело Гаглоева отправили в один из моргов Воронежа.

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Ранее предполагалось, что спортсмен умер насильственной смертью. Ряд СМИ заявил, что бойца ММА могли задушить, поскольку он участвовал в поисках своей тети — Риммы Гаглоевой. Она была известной по всему Северному Кавказу гадалкой. К ней часто обращались местные бизнесмены и высокопоставленные чиновники

Женщина пропала в начале 2022 года. По некоторым данным, неприятная ситуация началась в Чечне, когда за машиной Гаглоевой следовал автомобиль с местными номерами. После этого женщину никто не видел, а транспорт тети спортсмена нашли на заправке в Ингушетии.