Общество 15 января 2023, 10:38 Бойца ММА Гаглоева нашли мертвым в поезде Москва — Владикавказ КрыльяTV: в поезде Москва — Владикавказ нашли тело бойца ММА Гаглоева YouTube

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Бойца ММА Георгия Гаглоева нашли мертвым в поезде Москва — Владикавказ. Об этом со ссылкой на источник сообщили журналисты издания «КрыльяTV».

Они не уточнили, кем сообщивший приходится Гаглоеву.

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«На остановке в Ростове-на-Дону его нашли мертвым», — рассказал собеседник издания.

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Он сообщил, что за телом спортсмена уже выехали родственники.

Причина смерти Гаглоева пока не сообщается. Однако авторы Telegram-канала Baza утверждают, что уход спортсмена из жизни был насильственным и связанным с его расследованием причин пропажи тети — Риммы Гаглоевой. Та исчезла в феврале 2022 года. До этого женщина занималась снятием порчи и сглаза. К тете спортсмена обращались высокопоставленные чиновники и бизнесмены. Ее знали многие жители Северного Кавказа. Гаглоев участвовал в поисках женщины.

Разыскной группе удалось установить, что перед пропажей Гаглоевой в Чечне за ней следовала машина с чеченскими номерами.

По версии издания Baza, бойца ММА могли задушить.