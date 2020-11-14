Названа предварительная причина пожара в ТЦ Рязани

Торговый центр «М5 Молл» мог загореться в Рязани из-за неосторожного обращения с пиротехников в батутном центре. Об этом сообщили в прокуратуре Рязанской области.

«К тренеру батутного центра пришел знакомый с ракетницей и решил ее там запустить. Она попала на батут, поверхность которого выстлана противоударным материалом, и материал загорелся», — привел цитату ведомства РБК.

В ведомстве добавили, что мужчины попытались сами потушить огонь, но справиться с возгоранием у них не получилось. Сейчас продолжается проверка, которая пока еще не завершена. Точная причина пожара еще выясняется.

Пожар в одном из самых крупных ТЦ Рязани произошел 12 ноября. Огонь охватил около 500 квадратных метров площади. По словам очевидцев, возгорание началось в батутном клубе Cosmica. В результате у здания обрушилась крыша. Всех людей экстренно эвакуировали, что помогло избежать жертв и пострадавших.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов поручил проверить все ТЦ региона на предмет соблюдения мер противопожарной безопасности.