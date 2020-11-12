12 ноября 2020, 17:52
Пожар вспыхнул в одном из крупнейших ТЦ Рязани
Торговый центр «М5 Молл» загорелся в Рязани. Источник РИА «Новости» сообщил, что пожару присвоили повышенный номер сложности.
По данным издания «Подъем», загорелся батутный центр. Крыша здания обрушилась. На место ЧП приехали машины скорой помощи и реанимация. Всех людей экстренно эвакуировали из горящего ТЦ. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
Огонь полыхает на площади 400 квадратных метров. Информации о причине пожара пока нет.