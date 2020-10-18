Названа предварительная причина массового мора рыбы в Калмыкии

Рыба в Калмыкии могла погибнуть от нехватки кислорода. Его стало мало из-за критического снижения уровня воды в Аршань-Зельменском водохранилище.

Предварительную причину массового мора рыбы назвал РИА «Новости» представитель республиканской прокуратуры.

«По предварительной оценке, замор рыбы произошел из-за недостатка кислорода вследствие критического снижения уровня воды в водоеме», — сказал он.

По результатам прокурорской проверки в надзорном органе оценят соблюдение требований законодательства о водных биологических ресурсах и животном мире. Выяснят, выполнялись ли требования санитарно-эпидемиологического законодательства.

Водоем, подчеркнули в прокуратуре, образован талыми и дождевыми водами. Ранее в Сети появилось видео, на котором побережье завалено мертвой рыбой. Погибла плотва, золотой и серебряный карась, сазан и окунь. На место происшествия выехали специалисты Минприроды, отдел охраны окружающей среды и экологии вместе с представителями районной власти. В СК начали проверку случившегося. Из водохранилища взяли пробы воды.