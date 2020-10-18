Берег водохранилища в Калмыкии завалило мертвой рыбой

На одном из водохранилищ Калмыкии погибли сотни рыб. Мертвыми пресноводными усеяно все побережье водоема в Сарпинском районе. Причины случившегося пока не известны.

Мор рыбы произошел на Аршань-Зельменском водохранилище, рассказал в Instagram очевидец. Он опубликовал видео, которым проиллюстрировал свой рассказ.

«Вонь от разлагающейся рыбы стоит на несколько километров», — написал мужчина.

Что именно произошло на водохранилище, неясно. В Сети, уточнило ИА Nation Nеws, предположили очередной выброс отходов в водоем.

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Очир Джамбинов рассказал изданию «Подъем», что причины произошедшего устанавливают специалисты. Работает межведомственная группа.

«Туда выехали специалисты Минприроды, отдел охраны окружающей среды и экологии вместе с представителями района муниципального образования», — сказал он.

Джамбинов добавил, что уже взяты пробы воды. Глава ведомства уверил, что ЧП такого масштаба не оставят без внимания. В СК РФ по Калмыкии РИА «Новости» рассказали о начавшейся проверке.

Аршань-Зельменское водохранилище считается, напомнил сайт mk.ru, старейшим водоемом Калмыкии. Погибла вся водившаяся в нем рыба: плотва, золотой и серебряный карась, сазан, окунь. За историю водоема такого никогда не случалось.