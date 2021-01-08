Названа предварительная причина крупного пожара на мебельном складе в Подмосковье

Мебельный склад в Раменском мог загореться из-за короткого замыкания. Пожар начался ночью, поэтому людей там не должно было быть. Об этом рассказал заместитель главы городского округа Олег Раевский.

«Владельцев фирмы и рабочих опросили, мог ли кто-то быть на складе. Предварительная версия — короткое замыкание. Дальше пожарные расчеты произведут полную ликвидацию пожара. А дальше будут уточнять информацию о пострадавших и погибших», — рассказал Раевский.

Замглавы Раменского добавил, что в непосредственной близости от склада находятся многоквартирные дома, в которых живут более тысячи человек.

«Нас это очень волновало, но отключения электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения не произошло. Нам благоволила роза ветров — задымление шло в другую сторону, поэтому граждане не пострадали», — прояснил ситуацию Раевский.

Склад мебели загорелся утром 8 января в поселке Бронницы, на территории фабрики «Бротекс». Пожару присвоили второй ранг сложности. По последним данным, огонь уже потушили. Общая площадь пожара составила восемь тысяч квадратных метров.