Эксклюзив 08 августа 2023, 12:12 «Начали оскорблять». Сестра ветерана СВО — о том, как его и друга избили в кафе Сестра избитого в Забайкалье ветерана СВО Таскина рассказала, с чего начался конфликт

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Сестра ветерана СВО, которого избили в Забайкалье, рассказала «360», что перед нападением его и друга обзывали. По словам Нины Таскиной, нападавших было больше пяти, причем среди них оказались даже девушки.

«Нападение произошло из-за того, что они у нас якобы наемники — такие фразы звучали. Сначала была словесная перепалка, а потом уже физическая расправа. Сколько нападавших было, мы точно не знаем, следствие, видимо, допрашивает, устанавливает, но больше пяти человек точно. Брату разбили автомобиль», — сообщила собеседница канала.

Она уточнила, что поначалу оскорбляли конкретно друга ее брата, и он решил вступиться за его честь.

Разборки попытался остановить очевидец, который ехал мимо на работу, но разнять никого не удалось, и тогда он позвонил родным пострадавших. Нина Таскина уточнила, что ее брат все еще на лечении.

«Самочувствие у него хорошее, бодрое. Кроме синяков — того, что на фотографиях, — мы тоже больше ничего не видели, медики еще не сделали заключение. Его сослуживец от госпитализации отказался. Мне кажется, ему надоело, устал, наверное, от внимания сейчас», — заметила она.

Женщина призналась, что знакома с одним из нападавших и относилась к нему по-приятельски.

«Он всегда интересовался, как дела у меня, у брата, потому что он его лично знает, а тут выкинул такое», — посетовала Нина.

По ее словам, в их районе некоторые утверждают, что ее брат якобы сами виноват в случившемся и не стоило подвергать происшествие огласке. Сама она призналась, что считает глупым и стыдным обзывать других россиян, «своих соседей».