Настоящий владелец шахты «Листвяжная» может быть гражданином Монако — «Известия»
«Известия»: владеющий шахтой «Листвяжная» экс-депутат Гридин может быть гражданином Монако
Бывший депутат Владимир Гридин, который, по данным следствия, может быть владельцем весомой доли акций шахты «Листвяжная», вероятно, подданный Монако. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Как сообщил собеседник издания, предполагается, что гражданство Монако — небольшого княжества на побережье Средиземного моря — Гридин получил еще в 2018 году. Подданной княжества также является его невестка Светлана Гридина и, возможно, сын Сергей, отмечено в материале.
В базе налоговой службы Монако журналисты издания смогли найти сведения о семейном бизнесе. Так, по их данным, Светлана Гридина владеет в княжестве частным детским клубом.
У семьи Гридиных в России осталось много дорогой недвижимости и автомобилей. Также они имеют доли в разных направлениях бизнеса. Как выяснили журналисты издания, большинство объектов бывший депутат приобрел, вероятно, еще находясь на этой должности, но в декларацию попали не все.
На прошлой неделе издание сообщило, что Гридин уехал из России. Показания на Гридина дал один из арестованных руководителей «СДС-Уголь». Он сообщил, что бывший депутат совместно со своим сыном Андреем контролировали работу компании посредством офшорной фирмы Mirtrade — ей принадлежат 50% акций холдинга.
Взрыв метана произошел в шахте «Листвяжная» 25 ноября. В результате ЧП погиб 51 человек, в том числе пять спасателей. Правоохранители завели два уголовных дела о нарушении промышленной безопасности и халатности.