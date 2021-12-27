Бывший депутат Владимир Гридин, который, по данным следствия, может быть владельцем весомой доли акций шахты «Листвяжная», вероятно, подданный Монако. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как сообщил собеседник издания, предполагается, что гражданство Монако — небольшого княжества на побережье Средиземного моря — Гридин получил еще в 2018 году. Подданной княжества также является его невестка Светлана Гридина и, возможно, сын Сергей, отмечено в материале.

В базе налоговой службы Монако журналисты издания смогли найти сведения о семейном бизнесе. Так, по их данным, Светлана Гридина владеет в княжестве частным детским клубом.

У семьи Гридиных в России осталось много дорогой недвижимости и автомобилей. Также они имеют доли в разных направлениях бизнеса. Как выяснили журналисты издания, большинство объектов бывший депутат приобрел, вероятно, еще находясь на этой должности, но в декларацию попали не все.

На прошлой неделе издание сообщило, что Гридин уехал из России. Показания на Гридина дал один из арестованных руководителей «СДС-Уголь». Он сообщил, что бывший депутат совместно со своим сыном Андреем контролировали работу компании посредством офшорной фирмы Mirtrade — ей принадлежат 50% акций холдинга.

Взрыв метана произошел в шахте «Листвяжная» 25 ноября. В результате ЧП погиб 51 человек, в том числе пять спасателей. Правоохранители завели два уголовных дела о нарушении промышленной безопасности и халатности.