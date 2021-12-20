«Известия»: настоящий владелец шахты «Листвяжная» уехал из России

Экс-депутат Госдумы Владимир Гридин уехал из России. Об этом сообщили «Известия». Издание назвало его настоящим владельцем компании «СДС-Уголь» и шахты «Листвяжная».

Как сообщил источник издания, в настоящее время Гридин находится в Монако и связи с ним нет.

По данным издания, показания на Гридина дал один из арестованных руководителей «СДС-Уголь». Он сообщил, что бывший депутат совместно со своим сыном Андреем контролировали работу компании посредством офшорной фирмы Mirtrade — ей принадлежат 50% акций холдинга.

За год через данную компанию прошло более 1,5 миллиарда долларов. При этом Гридин получил прибыль в 132 миллиона долларов.

Ранее сообщалось, что суд в Кемерове арестовал до 14 февраля президента ХК «СДС-Уголь» миллиардера Михаила Федяева. Ему было предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации, где он занимал также должность председателя совета директоров, повлекшем тяжкие последствия.

Взрыв метана произошел в шахте «Листвяжная» 25 ноября. В тот момент там находились 285 человек, большинству из которых удалось выбраться на поверхность. За оставшимися горняками спустились спасатели, которых позже отозвали из-за угрозы взрыва. Выйти из шахты смогли не все специалисты.

В результате ЧП погиб 51 человек, в том числе пять спасателей. Правоохранители завели два уголовных дела о нарушении промышленной безопасности и халатности.