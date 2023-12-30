Происшествия 30 декабря 2023, 17:29 «Бессмысленный жестокий теракт». Собянин пообещал помощь после обстрела Белгорода Мэр Москвы Собянин назвал жестоким терактом обстрел Белгорода со стороны ВСУ

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Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования близким и родным погибших при обстреле Белгорода со стороны Украины. В своем Telegram-канале он сообщил, что столица выделила для помощи бригаду врачей в составе группы Минздрава России.

«В Белгороде произошла большая трагедия. Бессмысленный жестокий теракт», — заявил Собянин.

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Московский мэр отметил, что у столицы с Белгородом тесные братские связи. Собянин пообещал выделить при необходимости помощь для восстановления города.

Украинские боевики обстреляли центр Белгорода днем 30 декабря. Момент прилета украинского снаряда попал на видео. Погибли девять взрослых и один ребенок, еще 45 человек получили ранения.

Из-за массированного удара в городе вспыхнули 10 пожаров. Глава области Вячеслав Гладков объявил о ракетной опасности. Жителей попросили не выходить из укрытий.