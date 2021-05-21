Насильника школьницы объявили в розыск в Балашихе

В подмосковной Балашихе неизвестный изнасиловал 17-летнюю девушку, пригрозив ей ножом. Преступника разыскивают, сообщили в областном главке СК.

Все произошло утром 20 мая. Насильник напал на школьницу, которая вышла на пробежку в лес, около Мазуринского озера.

«Угрожая ножом, злоумышленник совершил преступление против половой неприкосновенности потерпевшей», — сообщили следователи.

Вместе с криминалистами они осмотрели место происшествия. Потерпевшую допросили. Назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы. Расследуется дело по статье УК «Изнасилование несовершеннолетней».

Ранее в американском штате Флорида арестовали мужчину, напавшего на 11-летнюю девочку. Он подъехал к ней и попытался затащить в машину.

Девочка сопротивлялась и смогла отбиться от нападавшего. Также она успела обмазать его плечо синим слаймом (игрушка из желеобразного материала). Это облегчило задачу по поимке преступника. Школьница не растерялась благодаря просмотру сериала «Закон и порядок».

Момент нападения попал на камеру наблюдения.