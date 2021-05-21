Девочка в США проучила преступника, как в сериале. Видео

В американском штате Флорида 11-летняя девочка благодаря просмотру детективного сериала смогла отбиться от мужчины, который на нее напал, облегчив полиции задачу по его поимке. Об этом сообщил телеканал NBC News.

Момент нападения на девочку попал на камеру наблюдения. Ролик выложили на странице полиции округа Эскамбиа в Facebook. На кадрах показано, как мужчина останавливает свою машину на дороге, подбегает к девочке и пытается затащить ее в автомобиль. Но получает отпор и тут же скрывается с места.

Школьница оказалась поклонницей сериала «Закон и порядок. Справедливый корпус». Из него она узнала, что преступника нужно как-то пометить, чтобы его было проще найти.

Когда злоумышленник подошел к девочке, у него в руках был нож. В этот момент девочка играла и использовала синюю краску. И когда мужчина схватил ее, она успела его испачкать.

Преступника задержали через несколько часов. На нем обнаружили ту самую краску. Шериф округа Чип Симмонс похвалил девочку. По его словам, она сражалась, как солдат.