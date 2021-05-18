Напугавшего школьников «пистолетом» в Воронеже задержали

В Воронеже задержали 33-летнего мужчину, который показывал школьникам предмет, похожий на пистолет. Об этом сообщили в региональном управлении СК.

Против воронежца завели дело о хулиганстве с применением предметов, похожих на оружие. Мужчина утром во вторник проходил мимо одной из городских школ. В это время ученики занимались на уроке физкультуры. Мужчина продемонстрировал им предмет, похожий на пистолет. После этого он отошел в сторону, затем раздался хлопок. А после этого мужчина скрылся.

Следователям при содействии полиции в ходе недолгих поисков удалось задержать подозреваемого. Криминалисты осмотрели место происшествия. Ведется допрос свидетелей, назначен комплекс экспертиз. Правоохранители изъяли записи с камер наблюдения. Обстоятельства происшествия выясняются.

О мужчине с пистолетом, которого заметили рядом с воронежской школой № 85, ранее сообщили местные жители. В администрации Воронежа в беседе с «360» опровергли сообщения местных СМИ о том, что мужчина якобы забежал с оружием в школу.