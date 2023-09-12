Происшествия 12 сентября 2023, 05:55 Летевший из Сочи в Омск самолет подал сигнал тревоги Flightradar: следовавший рейсом Сочи — Омск самолет подал сигнал тревоги Pxhere

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Пассажирский самолет, который совершал перелет из Сочи в Омск, не выполнил посадку в аэропорту назначения. Воздушное судно подало сигнал тревоги. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

Борт не совершил посадку в воздушной гавани Омска. После этого самолет сменил курс и выставил код ответчика 7700 (основной сигнал тревоги). Затем борт набрал высоту и начал движение в сторону Новосибирска.

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Что стало причиной изменения курса полета воздушного судна уточняется.

Ранее пассажир рейса, следовавшего из Таиланда в Москву, попытался открыть дверь самолета в невменяемом состоянии. Как уточняли СМИ, запрещенные вещества, предположительно, пассажир принял перед взлетом в Бангкоке. В пресс-службе «Аэрофлота» «360» сообщили, что мужчина был пьян. Пассажир летел рейсом SU273 Бангкок — Москва. Как отметил представитель перевозчика, мужчина с признаками алкогольного опьянения проявлял деструктивное поведение, а также игнорировал замечания экипажа. Бортпроводникам пришлось задержать буйного пассажира. После посадки самолета его передали правоохранителям.