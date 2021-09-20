Один человек пострадал при стрельбе в Пермском государственном университете

Один человек пострадал при стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на вуз.

В Теlеgrаm-канале «Пермский университет» обратились к студентам, находящимся в вузе, с просьбой, чтобы они закрылись в аудитории изнутри и не выходили. Учащихся, которые находятся на территории кампуса, попросили при возможности ее покинуть.

«Если вы едете в университет — разворачивайтесь!» — призвали студентов.

Предполагаемый стрелок, который учится в этом вузе, перед нападением написал пост в социальной сети. Он отметил, что первые пары были скучными, заявив, что его однокурсники не представляют, что их ждет. Он поделился своими планами по проникновению в здание, когда у входа будет меньше людей, не скрывая своей неприязни к курильщикам, которые там собираются.

О стрельбе в вузе в понедельник сообщили очевидцы. В СМИ писали, что неизвестный, находящихся в здании университета, начал беспорядочно стрелять. Напуганные студенты, пытаясь спастись, начали вылезать через окна. Отмечалось, что пострадавших может быть двое.