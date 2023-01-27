Происшествия 27 января 2023, 10:53 Напавшего на посольство Азербайджана в Иране задержали Tasnim: полиция поймала напавшего на посольство Азербайджана в Тегеране

Читать 360tv в

Правоохранительные органы задержали мужчину, который напал на посольство Азербайджана в Тегеране (Иран). Об этом сообщило иранское агентство Tasnim.

Ранее стало известно, что утром 27 января неизвестные с оружием напали на азербайджанскую дипмиссию. В результате погиб руководитель охранной службы посольства Орхан Аскеров. СМИ сообщили о ранении и других сотрудников ведомства.

Реклама

В Баку уже начали расследование по поводу произошедшего. В России также отреагировали на вооруженное нападение, приведшее к гибели сотрудника посольства.

«Шокированы очередным нападением на посольство Азербайджана, в ходе которого был убит сотрудник охраны. Выражаем соболезнования и поддержку азербайджанским коллегам», — написала Мария Захарова.

Официальный представитель МИД России также заверила, что позже дадут развернутый комментарий по поводу происшествия.